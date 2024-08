53ª Sagra della Castagna a Monteu Roero: Un Weekend di Tradizione e Divertimento per Tutta la Famiglia

La 53ª edizione della Sagra della Castagna di Monteu Roero si avvicina, promettendo un weekend ricco di eventi e attività che celebrano la tradizione e il gusto autentico delle castagne. L'evento, organizzato dalla Proloco locale, si terrà il 7 e l'8 settembre 2024, offrendo a residenti e visitatori l'opportunità di immergersi in un'atmosfera conviviale e festosa.

Programma del Weekend:

Sabato 7 settembre: La Sagra prenderà il via alle ore 20:00 con la tradizionale Cena della Castagna in Piazza Bergadani, un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina. Il menu, disponibile su prenotazione, ha un costo di 30€ per gli adulti e 15€ per i bambini fino ai 12 anni. La serata continuerà con un concerto gratuito del gruppo musicale WANNABE, che animerà la piazza con la loro energia e musica coinvolgente.

Domenica 8 settembre: La giornata inizierà alle ore 11:10 con la Santa Messa al Parco della Rimembranza, seguita dalla consegna della Costituzione ai neomaggiorenni del 2006, un momento simbolico per celebrare il passaggio all'età adulta. A seguire, un rinfresco offerto dalla Proloco.

Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccoli e alle famiglie, con laboratori e giochi in Piazza Bergadani a partire dalle 15:00, organizzati dall'associazione AMAR ODV. Infine, la giornata si concluderà con un *Giro Pizza* alle ore 19:00, sempre in Piazza Bergadani, proposto dagli Alpini. Per 15€, sarà possibile gustare pizza accompagnata da bibita o birra.

Informazioni e Prenotazioni: Per partecipare alla Cena della Castagna è necessaria la prenotazione, che può essere effettuata contattando Stefano Sandri al numero +39 339 470 4762, Selene Macocco al +39 333 962 0218, o Marco Ferrero al +39 338 875 3626.

Non perdete l’occasione di vivere un weekend all’insegna della tradizione, del divertimento e della buona cucina a Monteu Roero. La Sagra della Castagna è pronta ad accogliervi con il calore e l'ospitalità che contraddistinguono questa terra.