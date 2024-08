Gyasi replica a Fabbian, fra Bologna ed Empoli finisce 1-1

BOLOGNA (ITALPRESS) - Botta e risposta iniziale, poi tanto equilibrio tra Bologna ed Empoli. Nel primo tempo un gol ed un'occasione per parte, nella ripresa qualcosa in più hanno fatto i felsinei ma, alla fine, il risultato è sostanzialmente giusto. Chi pensava però che, dopo un inizio del genere, ci fosse stato un prosieguo scoppiettante, è rimasto sostanzialmente deluso. Pronti via e passa il Bologna. Angolo da destra, sponda di Beukema per Fabbian, piatto destro e Vazquez è battuto. Immediato il pareggio dell'Empoli. Cross di Pezzella per Gyasi che la mette dentro. Gioco vibrante, partita combattuta. Terzo tempo di Castro, su azione d'angolo (15'), palla alta. Le due squadre corrono ma non si scoprono. Al 38' Solbakken ha la palla buona per segnare ma si fa ipnotizzare da Skorupski. Il Bologna reagisce con un tiro di Moro e con una palla d'oro di Orsolini che divora letteralmente il 2-1 dopo un disimpegno di Goglilidze finito sulla faccia di Gyasi. L'esterno rossoblù si presenta davanti a Vazquez ma spara alle stelle. Nella ripresa cominciano i cambi mentre Miranda crossa per Orsolini (17'), colpo di testa con palla a lato non di molto. Escono anche Fazzini e Solbakken, gara piuttosto spezzettata e poco spettacolare in questa fase. Orsolini è sempre molto attivo, il suo sinistro viene deviato in angolo (28'). Poi un corner di Aebischer viene deviato dalla testa di Lucumi che manda alto non di molto. Nel finale la storia del match non cambia. L'Empoli si rintana sempre di più in difesa lasciando una superiorità territoriale e poco oltre al Bologna, i rossoblù non riescono ad aggirare l'attenta retroguardia toscana e la partita scivola tranquillamente verso l'1-1 finale.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).