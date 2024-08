(Adnkronos) - Questa mattina, alle 9,55, i vigili del fuoco sono intervenuti sull’autostrada A1, all’altezza dell’uscita di Valmontone in direzione di Roma per un grave incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte tre autovetture e un Van.

Una persona è morta, mentre altre tre sono rimaste ferite. Provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto la polizia stradale.