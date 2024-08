Lecce batte Cagliari 1-0, decide la rete di Krstovic

LECCE (ITALPRESS) - Il Lecce - in 10 uomini per tutto il secondo tempo - batte 1-0 il Cagliari al Via del Mare. Una rete di Krstovic regala ai giallorossi i primi tre punti in Serie A e lascia la squadra di Davide Nicola (che ha colpito due traverse) a quota due in classifica prima della sosta. A segnare il primo gol del campionato degli uomini di Gotti è lo stesso giocatore che aveva realizzato l'ultimo della scorsa stagione 118 giorni fa. A Krstovic (che il 5 maggio 2024 segnò proprio contro il Cagliari) però servono le prove generali per prendere le misure della porta difesa da Scuffet. La prima occasione è clamorosa: al 6' Mina sbaglia il retropassaggio, Krstovic si impadronisce della palla, salta Scuffet ma non Luperto che fa le veci del suo portiere e salva un gol fatto. All'11' altra chance: spunto di Banda dalla fascia mancina e cross a centro area, dove il montenegrino con un sinistro al volo sfiora il palo alla destra dell'estremo difensore. Al 26' arriva l'1-0. Sugli sviluppi di un corner, Gaspar fa un assist di testa per Krstovic che allunga la gamba sotto porta e anticipa Piccoli deviando la palla in rete. Nel primo tempo del Cagliari c'è una traversa colpita da Luvumbo al 14', un miglior possesso palla (61%) e un episodio da moviola che cambia il copione della partita: nel recupero Dorgu entra in modo scomposto su Prati, l'arbitro Fabbri estrae in un primo momento il giallo ma viene richiamato dal Var e cambia colore al cartellino espellendo l'esterno danese. Il Cagliari cerca subito di partire forte ad inizio ripresa. Al 53' è Falcone a negare l'1-1 ai sardi con una grande risposta sul colpo di testa di Azzi. Il Lecce non sta a guardare e otto minuti dopo con Banda in contropiede va vicino al palo con un destro a giro. L'assedio finale del Cagliari è vanificato ancora da Falcone che all'85' ferma l'azione individuale di Luvumbo. Prima del recupero è la traversa a negare l'1-1 a Viola che a botta sicura in area alza troppo il pallone. La porta è stregata per il Cagliari. Ed è il Lecce a far festa in inferiorità numerica.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).