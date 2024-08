Musetti eliminato da US Open, sconfitto al terzo turno

(Adnkronos) -

Lorenzo Musetti eliminato al terzo turno degli US Open 2024. L'azzurro, testa di serie numero 18, è stato sconfitto dallo statunitense Brandon Nakashima, numero 50 del ranking, che si impone per 6-2, 3-6, 6-3, 7-6 (7-4) in 3h12'.

Musetti non trova contromisure contro l'avversario che gioca un match di alto livello al servizio (17 ace e 1 solo doppio fallo) e sfrutta quasi la metà delle palle break creato (5/11). L'azzurro parte malissimo cedendo la battuta per 2 volte nel primo set ma riesce a tornare in carreggiata nella seconda frazione, ipotecata con un break (3-0) e condotta in porto per 6-3. La svolta nel terzo set è rappresentata dall'ottavo game che Nakashima gioca in maniera impeccabile confezionando il break decisivo. Il quarto set rimane un rimpianto enorme per l'azzurro che scappa sul 4-0 con 2 break di vantaggio prima di spegnersi. Musetti, avanti ancora 4-2, avrebbe 2 palle per allungare ulteriormente ma non le sfrutta. Nakashima ricuce il gap, approda al tie-break e lo vince conquistando il successo nel match.