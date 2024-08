Puglia, Emiliano: "Terzo mandato? Mi auguro di no. Decaro andrebbe bene"

(Adnkronos) - "Non so cosa farò. Mi pare che tre mandati siano un po' troppo... Repubblica da sempre ha il profilo di tentare di creare zizzania tra me e Antonio (Decaro, ndr.). Questa cosa non esiste. Abbiamo creato una bellissima classe dirigente e mi auguro che questi giovani, anche se giovani non sono più", si facciano avanti. Lo ha detto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, durante la kermesse di affaritaliani.it 'La Piazza', in corso a Ceglie Messapica.

"Se Antonio (Decaro) non lo fa adesso il presidente della Regione, quando deve farlo? Sono pronto a fare tutto ciò che serve a far proseguire questa rivoluzione", ha aggiunto Emiliano.

"Se io fossi autorizzato a dirlo lo avrei già detto, 'io mi faccio da parte, avanti Decaro'. Mi auguro di non doverlo fare per forza il terzo mandato, non so se mi spiego...", ha proseguito l'esponente dem. "Il centrosinistra non è un uomo solo al comando... Non ho alcun sentimento di ripetere esperienze già fatte, credo di poter fare tantissime altre cose. Sarei in imbarazzo a tornare in ruolo terzo. Sicuramente continuerò a lavorare per la Puglia", ha sottolineato Emiliano.