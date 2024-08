Roma, nuovo incendio a Monte Carnevale

(Adnkronos) -

Ancora fiamme in via di Monte Carnevale a Roma dopo gli interventi per roghi nella stessa zona avvenuti nei giorni scorsi. A quanto si apprende dagli stessi vigili del fuoco, diverse squadre sono al lavoro sul posto per un incendio di sterpaglie ed è stato anche richiesto l'intervento di Canadair.

Il 29 agosto scorso c'è stato un primo incendio sempre in via Monte Carnevale, a Roma, area ovest della città, dove il fumo e la cenere per il vento hanno raggiunto il centro della Capitale. Anche in quel caso sono intervenuti i vigili del fuoco con elicotteri, le pattuglie della Polizia Locale e la Protezione Civile.