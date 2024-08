Thiago Motta “Grande mercato ma ora testa alla Roma”

TORINO (ITALPRESS) - Thiago Motta si gode i colpi della "sua" Juventus sul calciomercato ma non vuole distrazioni in vista della gara di domani sera, in casa, contro la Roma del suo "grande amico" Daniele De Rossi. "La società ha fatto un grande lavoro sul calciomercato. Abbiamo preso giocatori forti, con grande talento, per completare un gruppo già buono. I tre nuovi (Nico Gonzalez, Teun Koopmeiners e Francisco Conceicao, ndr) sono arrivati con il giusto atteggiamento e sono già tutti convocabili, pronti per giocare", ha detto il tecnico della Juventus. "Contro la Roma sarà una bella patita: affrontiamo una squadra forte. Dobbiamo essere pronti a tutto. Dobbiamo difendere e muoverci da squadra, come sempre: questo è il gioco del calcio. In più noi giochiamo davanti al nostro pubblico: lo stadio sarà pieno e vogliamo fare bene", ha aggiunto l'allenatore bianconero."Io e De Rossi siamo stati insieme in Nazionale. E' stato un grande giocatore ed è ora un grande allenatore. Non è un caso se siamo dove ora siamo arrivati: io in una panchina storica e lui in quella della sua squadra del cuore. Mi sento un privilegiato, come credo anche lui", ha continuato Thiago Motta. "Ci siamo preparati bene, con grande entusiasmo, per dare il massimo domani sera in campo. Tiago Djalò, Kostic e Arthur sono ancora della Juve. Ma ora basta parlare di mercato, pensiamo solo alla gara contro i giallorossi": non vuole distrazioni il tecnico della Juve capolista e lo ribadisce più volte. "Siamo soltanto alla terza giornata. Proviamo a non ascoltare gli elogi e a mantenere la nostra linea e il nostro atteggiamento", ha detto ancora Thiago Motta. "I giovani? Non è merito mio quello che stanno facendo. Ma è tutto merito loro e dei compagni che l'hanno aiutati in queste prime giornate", ha spiegato poi l'allenatore della Juve. Sulla formazione di domani, infine, non ha anticipato nulla. Di certo saranno ancora out gli infortunati Milik, Thuram, Weah e Adzic.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).