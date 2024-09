Alla Lazio la terza edizione del torneo “Alba dei campioni”. Battuta l’Inter in una finale decisa solo ai calci di rigore

FASE A GIRONI

GIRONE A

AC Milan-SSC Napoli 0-1

Juventus FC-AC Milan 2-0

SSC Napoli-Juventus FC 0-0

CLASSIFICA GIRONE A: Juventus FC e SSC Napoli punti 4, AC Milan 0

GIRONE B

U.C. Sampdoria-Atalanta BC 2-2

FC Internazionale-U.C. Sampdoria 5-0

Atalanta BC-FC Internazionale 0-2

CLASSIFICA GIRONE B: FC Internazionale punti 6, Atalanta BC, U.C. Sampdoria 1

GIRONE C

U.S. Cremonese-SS Lazio 1-2

Torino FC-U.S. Cremonese 2-1

SS Lazio-Torino FC 4-0

CLASSIFICA GIRONE C: SS Lazio 6, Torino FC punti 3, U.S. Cremonese 0

SEMIFINALI

Juventus FC-SS Lazio 1-1 (4-5 d.c.r.) FC Internazionale-SSC Napoli 2-1

FINALE

SS Lazio-FC Internazionale 0-0 (4-1 d.c.r.)

MVP DELLA FINALE: Federico Martellucci (Lazio) che, come tutti gli MVP delle gare a calendario, ha ricevuto il libro “Le cose importanti” di Gianluca Vialli e una cravatta Sanseverino griffata “Giovane Italia”, media partner dell’evento.

ALBO D’ORO

2022: AC Milan 2023: Torino FC 2024: SS Lazio

Massimo Mauro: «Il lavoro di squadra dietro a questo torneo ha funzionato alla grande e questo grazie alla collaborazione dei quattro Comuni coinvolti, nelle persone dei sindaci e degli assessori allo Sport, e al supporto che abbiamo ricevuto anche da parte della Fondazione Crc. Un grazie in particolare voglio rivolgerlo a tutti i volontari del territorio che durante tutti i quattro giorni del torneo non si sono mai risparmiati. In campo ho visto tante individualità molto, molto interessanti, ma allo stesso tempo ho visto tutte le squadre troppo preoccupate di vincere e poco di giocare bene. Questo mi dispiace perché credo che i settori giovanili delle grandi squadre debbano servire a formare prima uomini e poi calciatori, perché se questi ragazzi non diventano buoni uomini è difficili che diventino buoni giocatori».

Riccardo Vialli, nipote di Gianluca: «Questo è un evento che Luca aveva voluto poco prima di andarsene perché sperava che con attraverso esso si potessero trasmettere ai giovani i valori che per lui sono sempre stati importanti sia da calciatore, sia da uomo. E respirando in prima persona il clima che ha caratterizzato questi quattro giorni, fatto di condivisione con gli staff e i ragazzi e di costante interazione anche tra le varie squadre, credo che Luca sarebbe stato veramente felice del risultato».