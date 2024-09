Amadeus, l'annuncio: "Dal 22 settembre condurrò 'Chissà chi è'"

(Adnkronos) -

Dopo l’addio alla Rai, Amadeus è pronto a scrivere nuove pagine della sua carriera professionale su Nove. “Da oggi, 1 settembre, comincia la mia avventura all’interno di Discovery. Il 22 settembre inizia su Nove ‘Chissà chi è’: un gioco che tutti voi conoscete, cambia solo il titolo (in Rai si chiamava ‘I soliti ignoti’, ndr) e che ho condotto per tanti anni: quello in cui dovete indovinare i mestieri e poi capire chi di loro è il parente misterioso”. Questo l’annuncio di Amadeus su Instagram.