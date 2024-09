Juventus-Roma 0-0, bianconeri di Motta frenano

(Adnkronos) -

Juventus e Roma pareggiano 0-0 nel match della terza giornata della Serie A 2024-2025. I bianconeri di Thiago Motta frenano dopo 2 vittorie consecutive e, con 7 punti, condividono la vetta con Inter e Torino. La Roma di Daniele De Rossi è a quota 2 ed è ancora senza vittorie.

De Rossi per la sfida delicata allo Stadium lascia in panchina Dybala e punta dal primo minuto su Saelemaekers con Soulé confermato alle spalle di Dovbyk e a centrocampo a sorpresa, un po' alla Thiago Motta, schiera, il giovane Pisilli. Dall'altra parte il tecnico dela Juventus continua a puntare Cambiaso, Yildiz e Mbangula alle spalle di Vlahovic, con Fagioli in regia insieme a Locatelli e l'altro giovane Savona da terzino.

Primo tempo tattico ed equilibrato con la Roma che parte bene e sfiora il vantaggio con Pellegrini al 13' ma il tiro è deviato da Locatelli e sfiora il palo e poi con una azione di Soulé che conclude alto. La Juventus esce alla distanza con fatica e si rende pericolosa con Vlahovic al 42' ma Svilar è bravo in tuffo a mantiene la parità.

Ad inizio ripresa doppio cambio per la Juventus, dentro i neo acquisti Koopmeiners e Conceicao per Mbangula e Kabal e con Cambiaso che dovrebbe tornare sulla linea difensiva. Al 49' tocco di prima di Koopmeiners per Vlahovic ma la conclusione termina a lato. La Juventus prende metri, mentre la Roma prova il pressing a metà campo.

A mezz'ora dal termina De Rossi inserisce prima Dybala e Zalewski al posto di Soulè e Saelemaekers e poi Manu Kone per Pisilli, con Thiago Motta che risponde con McKennie e Douglas Luiz. La Juve alza il baircentro e la Roma arretra con Conceicao che mette in apprensione la retroguardia giallorossa. All'88' Roma che guadagna metri e si rende pericolosa prima con Dybala murato e poi con Angelino che sfiora il palo alla sinistra di Di Gregorio. La Roma nel finale ci prova ma troppo tardi per portare via i tre punti.