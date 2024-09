San Francisco, giocatore 49ers reagisce a rapina: 17enne gli spara

(Adnkronos) -

Ricky Pearsall, ricevitore dei San Francisco 49ers, è stato ferito al petto da un giovane che sabato pomeriggio gli ha sparato durante una rapina. Pearsall, come rende noto la franchigia Nfl, è in condizioni "serie ma stabili". A sparare sarebbe stato un 17enne che è stato arrestato, come riferisce William Scott, capo della polizia di San Francisco.

Pearsall, un rookie selezionato dai 49ers con la 31esima scelta nell'ultimo draft, stava firmando autografi nel primo pomeriggio in un evento organizzato non lontano da Union Square, uno dei luoghi iconici della città californiana. Dal tentativo di rapina è nata una colluttazione che ha portato al ferimento del giocatore, trasportato in ambulanza al San Francisco General Hospital. Pearsall è stato in grado di rispondere alle domande degli inquirenti per fornire indicazioni utili all'inchiesta. Nei prossimi giorni, compatibilmente con le sue condizioni, verrà ascoltato nuovamente.

La stagione Nfl sta per iniziare con la prima settimana di regular season. Il 6 settembre, i Kansas City Chiefs campioni in carica ospiteranno i Baltimore Ravens. I 49ers debutteranno nel monday night del 9 settembre ospitando i New York Jets.