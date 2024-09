WhatsApp ancora più sicura: cos'è il Privacy checkup e come funziona

(Adnkronos) - WhatsApp cambia ancora per rendere l'app di messaggistica il più sicura possibile per gli utenti, secondo le news che trapelano sulle modifiche in arrivo.

Dopo l'implementazione per sostituire i numeri di telefono con degli username, si annuncia disponibile presto una nuova funzione per proteggere maggiormente la privacy, riducendo in modo significativo il rischio di conversazione indesiderato e potenziando, di conseguenza, la sicurezza delle comunicazioni.

Secondo i siti internazionali dedicati alla tecnologia, la nuova funzione si chiamerà "Privacy Checkup" e renderà più semplice e veloce agli utenti la gestione delle impostazioni di privacy. Si potrà scegliere con maggiore precisione a chi mostrare la propria foto profilo e lo stato dell'ultimo accesso, si potranno controllare con più facilità le proprie informazioni e gestire con più attenzione la partecipazione a gruppi.

Con il nuovo aggiornamento, gli utenti avranno a disposizione una nuova sezione, accessibile dalle impostazioni di WhatsApp, per il controllo della privacy, che potrà essere modificata nel dettaglio ogni qualvolta l'utente lo riterrà necessario. Cliccando su "Privacy checkup" si apriranno quattro opzioni: "Scegli chi puà contattarti", "Controlla le tue informazioni personali", "Aggiungi più privacy alle tue chat" e "Proteggi di più il tuo account".

La nuova funzione non è al momento disponibile per tutti gli utenti. Whatsapp la sta testando per alcuni utenti di Android ma - a detta dei siti internazionali - sarà estesa presto anche agli utenti che utilizzano iOS. Non ci sono ancora però notizie sulle tempistiche.