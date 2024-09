Ceva, messa in sicurezza del Tanaro, la minoranza interroga l'amministrazione: "Quali progetti saranno intrapresi?"

Da sempre la messa in sicurezza del Tanaro interessa tutta la vallata, da Ceva ad Ormea. La zona, negli anni, ha subito ben tre alluvioni (1994, 2016 e nel 2020).

Il tema tornerà sui banchi del consiglio comunale della Città di Ceva, attraverso un'interrogazione dell'opposizione, promossa dal consigliere Paolo Marsilio.

"Purtroppo -, scrivono i consiglieri Paolo Marsilio, Vincenzo Bezzone e Lorenzo Alliani - i cambiamenti climatici e l'aumento delle temperature medie in Italia e non solo, stanno portando ad un sempre maggiore rischio idrogeologico. Il fiume Tanaro così importante per la nostra comunità, nel passato recente si è reso protagonista di alcune alluvioni devastanti per il territorio, con conseguenti danni per il nostro paese. La precedente amministrazione aveva portato avanti un progetto di casse di laminazione da ubicare a monte della nostra città, oltre che la sistemazione del convogliamento delle acque meteoriche nel percorso lungo l’area tra campo sportivo, via Nosalini e via Bertieri.

Ci chiediamo se questo progetto sia definitivamente accantonato e quale questa amministrazione intende eventualmente promuovere.La cittadinanza e’ molto sensibile a questa problematica come dimostrato da precedenti incontri tra amministrazioni e cittadini, tant’è’ che l’attuale maggioranza in campagna elettorale aveva addirittura proposto una delega per il fiume Tanaro se non addirittura un assessorato specifico. Questa proposta seguì di alcuni giorni l’incontro proprio con il sindaco Bezzone allora in carica che aveva promosso un meeting con alcuni abitanti della zona fiume Tanaro, per illustrare il progetto a cui si faceva Riferimento in precedenza".

"In Valle Tanaro - concludono dalla minoranza - i lavori proseguono a ritmo serrato a Garessio per il nuovo ponte in sostituzione del vecchio ponte Odasso e in località Pianchiosso nel comune dí Priola per messa in sicurezza del fiume. Chiediamo cortesemente una risposta in consiglio comunale, in modo da avere un dibattito libero e propositivo su un tema di importanza fondamentale per la sicurezza dei nostri concittadini e la tutela ambientale del nostro territorio".