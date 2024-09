Grandae Musica a Villa” a Villfalletto, sabato prossimo un concerto di chiusura

A conclusione della Rassegna concertistica “Grandae Musica a Villa” si terrà sabato 7 settembre alle ore 21 presso il Salone “Tavio Cosio” di Villafalletto un concerto sul tema Grandae Musica a Villa”.

Nel solco della tradizionale collaborazione con il Conservatorio “G.F. Ghedini” di Cuneo, si esibiranno tre gruppi della classe di musica da camera della prof.ssa Clara Dutto. Saranno eseguiti di Beethoven il Trio op. 11 per pianoforte, clarinetto e violoncello; di Glinka il Trio Pathétique per clarinetto, violoncello e pianoforte; di Schubert il Trio op. 100 per pianoforte, violino e violoncello.

Esecutori: Daniel Marku al clarinetto, Anna Peano al violino, Giorgia D’Onofrio, Leonardo Cialdella, Sofia Artioli al violoncello, Tommaso Saganowski, Emanuele Isoardi e Alexander Bieniek al pianoforte.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.