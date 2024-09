Saluzzo al Quartiere il party di fine estate "Trame in festa"

Musica dal vivo, street art, laboratori, aperitivi, partecipazione, condivisione. Questo il mix dell’evento “Trame in festa – party di fine estate” in programma venerdì 13 settembre a “Il Quartiere” (ex caserma Musso di piazza Montebello 1) di Saluzzo, all’interno del progetto finanziato dal Governo “Trame – Giovani in biblioteca” che è in corso da mesi e che ha portato nuove possibilità alla biblioteca civica “Lidia Beccaria Rolfi” di Saluzzo, tra le quali un orario ampliato.



Il party che segnerà la fine dell’estate e l’inizio del periodo scolastico, è aperto a tutti, in particolare a ragazzi e giovani dai 15 ai 35 anni.



“Abbiamo progettato – dicono gli organizzatori – un’occasione unica per immergersi in un clima di musica, arte e condivisione. Ci sono le esibizioni di giovani talenti musicali locali, artisti emergenti che propongono le loro opere di arte urbana, il laboratorio per personalizzare le shopper con look unico e originale. Il tutto con l’aperitivo gratuito da gustare in compagnia. Al centro dell’iniziativa c’è la biblioteca che dai suoi nuovi locali si sposta in cortile con proposte di letture a tema e altre attività”.



Chi desidera partecipare deve compilare il form a questo link.



“Questo evento è all’interno di un progetto iniziato e portato avanti nella passata consigliatura – dice l’assessora Attilia Gullino – che ha permesso di potenziare le attività della nostra biblioteca e di connetterci con altre realtà analoghe del territorio. In particolare, io penso che la partecipazione dei giovani in termini di progettazione e animazione degli spazi loro destinati sia una buona pratica da coltivare anche in futuro, perche’ nessuno meglio di loro può avere la visione di ciò che potrà essere, domani, Il Quartiere”.