(Adnkronos) - La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono convocati in seduta comune martedì 17 settembre alle 12.30 per la votazione per l'elezione di un giudice della Corte Costituzionale.

La convocazione è firmata dal Presidente della Camera Lorenzo Fontana. Si tratta del sesto scrutinio, serve la maggioranza dei tre quinti.