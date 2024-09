‘Dawson's Creek’, è morto l'attore Obi Ndefo: aveva 51 anni

(Adnkronos) -

Obi Ndefo è morto all'età di 51 anni. L'attore statunitense aveva recitato in diverse serie tv come 'Angel', 'West Wing: Tutti gli uomini del presidente', 'Stargate SG-1', 'Crossing Jordan', 'Star Trek: Deep Space Nine' e 'Star Trek: Voyager', ma resta noto soprattutto per il ruolo di Bodie in 'Dawson's Creek', il cognato di Joey (Katie Holmes).

Cinque anni fa, nel 2019, Ndefo aveva perso entrambe le gambe a seguito di un incidente: un'automobile lo aveva investito mentre usciva da un supermercato a Los Angeles. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dalla sorella.

Mary Margaret Humes, che nella nota serie tv degli anni '90 interpretata Gail Leery (la madre di Dawson), ha condiviso sui social network un video che raccoglie diversi momenti sul set della serie in cui è presente Obi Ndefo. "Sei sempre stato e sarai sempre una luce splendente. Sei stato un esempio di amore puro, senza filtri, e tenacia mentre affrontavi le recenti sfide della vita".

Il video è stato condiviso anche da Katie Holmes sulle sue storie Instagram, accompagnato da un messaggio di addio: "È stato meraviglioso lavorare con un uomo così gentile. Le mie più sincere condoglianze alla sua famiglia. Che riposi in pace".