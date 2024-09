Mostra cinema Venezia, l'invito di Anna Foglietta: "Celebriamo le dive del presente"

(Adnkronos) -

"Celebriamo le dive del presente". È questo l'invito lanciato da Anna Foglietta in occasione dell'inaugurazione di 'Dive & Madrine' a Venezia, la mostra fotografica allestita presso l'Hotel Excelsior che, fino al 7 settembre, renderà omaggio alle icone femminili del cinema italiano. "Delle dive del passato - spiega l'attrice all'Adnkronos - restano i film che hanno interpretato, la personalità con cui lo hanno fatto, ma credo che troppo poco si parli di quanto in realtà questo testimone sia già stato passato da tempo. Noi siamo il paese delle grandi celebrazioni mentre io per natura tendo sempre a guardare il futuro. E quindi mi piace già individuare quelle che saranno le dive del futuro. E' stato bello interpretare questo ruolo attraverso il servizio fotografico, però bisogna sempre ricordarsi che il cinema è in movimento, noi siamo in movimento e ogni tanto sarebbe bello celebrare le dive del presente e questo servizio lo ha fatto".

L'esposizione, organizzata dal Ministero della Cultura e da Archivio Luce Cinecittà, curata dal sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e da Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà, propone un suggestivo viaggio a due voci. Da un lato, gli scatti d'epoca dell'Archivio Luce che immortalano otto indimenticabili dive del passato: Silvana Mangano, Sophia Loren, Alida Valli, Stefania Sandrelli, Claudia Cardinale, Virna Lisi, Mariangela Melato e Monica Vitti. Dall'altro, le fotografie di Uli Weber che ritraggono otto attrici contemporanee, già madrine in passate edizioni della Mostra del Cinema, nei panni delle loro illustri muse.

Un ideale passaggio di testimone tra generazioni di talento, sullo sfondo di un'unica, grande passione per il cinema. A dare volto alle dive del passato, Kasia Smutniak, Caterina Murino, Sonia Bergamasco, Rocio Morales, Serena Rossi, Vittoria Puccini, Anna Foglietta e Sveva Alviti. (di Loredana Errico)