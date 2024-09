Nautica, Piana (Reg. Liguria): "Numeri Salone Genova 2024 circa +10% sul 2023"

(Adnkronos) - "Presenteremo un Salone Nautico che ha dei numeri importanti soprattutto come crescita esponenziale riferiti all'anno precedente: 9-10% in più rispetto a tutti i dati del 2023, sia come numero di visitatori sia come numero di aziende presenti, sia come numero di eventi creati”. Lo ha detto Alessandro Piana, presidente pro tempore della Regione Liguria, a margine della conferenza stampa di presentazione del 64°Salone Nautico Internazionale in programma a Genova dal 19 al 24 settembre prossimi. “Anche quest'anno Regione Liguria sarà presente con il suo stand, in collaborazione con la Camera di Commercio del Comune di Genova, dove le piccole imprese, ma soprattutto le piccolissime, avranno l'occasione di confrontarsi con tutti i clienti a livello nazionale e internazionale per creare ulteriori elementi di sviluppo - spiega il presidente Piana - Inoltre, sarà presente anche con uno stand che andrà a promuovere le eccellenze dell'agroalimentare, a partire da un pescatore di eccellenza, ma anche basilico, pesto, olio, vino e tutte le altre tipologie di prodotti che l'agroalimentare ligure permette di avere”.

“Ci sono, poi, dei numeri importanti: siamo al primo posto a livello nazionale su una serie di dati importanti, a partire dal valore aggiunto generato dalla cantieristica genovese e soprattutto ligure, nonché come numero di addetti, soprattutto giovani”, conclude Piana.