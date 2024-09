Papa Francesco vola in Asia e Oceania

ROMA (ITALPRESS) - Papa Francesco parte oggi per il suo viaggio apostolico in Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore. Una visita di 12 giorni, coprendo una distanza di 32.814, per uno dei viaggi papali più lunghi di sempre. Programmato nel 2020, il Papa era stato costretto a rinviarlo a causa del Covid. Tra i temi al centro del viaggio il dialogo interreligioso e la salvaguardia del Creato in terre molto a rischio per la crisi climatica.- foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).