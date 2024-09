(Adnkronos) -

Incidente a Premariacco, in provincia di Udine. Un ultraleggero è caduto in un uliveto vicino all’elisuperficie, ha preso fuoco e i due occupanti sono rimasti ustionati.

Sul posto i Vigili del fuoco di Cividale e i sanitari che hanno soccorso le due persone, riverse a terra, e spento alcuni focolai e bonificate le sterpaglie che hanno preso fuoco in seguito all’incendio del velivolo. Ancora in fase di accertamento le cause, al vaglio dei carabinieri impegnati nelle indagini.