Autotrasporto in festa: Astra Servizi compie 50 anni tra musica, spettacoli e approfondimenti di settore

Anniversario importante quello che si celebra il 7 e l’8 settembre prossimi: Astra Servizi compie 50 anni. Mezzo secolo vissuto a fianco dell’autotrasporto, assistendo le imprese che in questo ambito lavorano nelle trasformazioni (anche radicali) che il settore ha subìto nel corso dei decenni. Una realtà storica e consolidata, dove l’ampia gamma dei servizi offerti fa rima con professionalità ed esperienza e si mantiene al passo con i continui mutamenti, normativi e non, che interessano il trasporto su gomma.

Per festeggiare adeguatamente un traguardo così significativo, la storica sede di Madonna dell’Olmo, in via della Motorizzazione n. 11-15, sarà teatro di un evento memorabile: musica, fuochi d’artificio, approfondimenti e workshop sulle tematiche di settore.

Ma c’è di più. Saranno presenti noti sponsor quali Aon, T-Way e Kumho e gli appassionati di motori inoltre, potranno ammirare fantastiche supercar e il raduno di camion, condotti dagli “irriducibili” dell’asfalto.

L’evento è gratuito, con inizio a partire dalle 14 di sabato 7 settembre e culminerà in serata con il maxi concerto - ad accesso libero - a partire dalle ore 21.

Molti gli ospiti attesi noti al grande pubblico: fra gli altri, Den Harrow, Jo Squillo, Cecilia Gayle, Ivan Cattaneo, per un tributo ai fantastici anni ’80, senza tuttavia trascurare i gusti musicali dei più giovani, dato che parteciperà alla serata anche il cantautore italiano Cricca, giovane talento scoperto dal programma Amici di Maria De Filippi. Previsto per la mezzanotte lo spettacolo pirotecnico e a seguire il dj-set, con un omaggio all’indimenticabile Gigi D’Agostino e ai successi dance che hanno fatto ballare intere generazioni.

Giornata densa di eventi anche domenica 8 settembre, che terminerà in bellezza con l’estrazione dei premi della lotteria.

Dunque un evento non riservato esclusivamente agli addetti del settore, anzi. Un’opportunità imperdibile di conoscere più da vicino il settore dell’autotrasporto, fatto di persone per cui viaggiare su strada non è soltanto un mestiere, ma un vero e proprio stile di vita.