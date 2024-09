Chiusa di Pesio e Villacidro, un gemellaggio che corre sul filo dello sport outdoor

Chiusa di Pesio e Villacidro (Sardegna), lontane fisicamente ma unite in un gemellaggio senza precedenti dalla passione per lo sport outdoor e la natura.



È stato siglato nella giornata di venerdì 30 settembre – nel municipio del paese ai piedi della Bisalta – il protocollo di “unione” tra le manifestazioni del Trail del Marguareis e della Sky Race di Villacidro. Presenti il sindaco di Chiusa Claudio Baudino e l’assessore a turismo e sport di Villacidro Marco Erbì, ma anche il consigliere dell’ente Aree Protette Alpi Marittime Armando Erbì e i rappresentanti delle manifestazioni sportive Gabriele Pascon, Fabio Cavallo e Riccardo Lussignoli.





Il gemellaggio sportivo prevede partecipazione degli atleti alle due competizioni: ad aprile una delegazione del Trail andrà in Sardegna per la Sky Race, mentre a giugno accadrà il contrario. Una collaborazione “storica” che diverrà anche ovvio spunto di promozione dei due territori. E, perché no, punto di partenza per altre iniziative simili.