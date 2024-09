A Cuneo prosegue la kermesse “Esperienze Artigiane sul Palco”

Con uno spettacolo dall’atmosfera e dai ritmi tarantini prosegue a Cuneo, in Piazza Foro Boario, domenica 22 settembre, la terza tappa delle “Esperienze Artigiane sul Palco”, la rassegna organizzata da Confartigianato Imprese Cuneo per proseguire, nel solco dei Creatori d’Eccellenza, le attività promozionali a favore del comparto artigiano cuneese. Anche quest’anno, arte, spettacolo e musica si coniugheranno in modo virtuoso con un tema di stretta attualità sul nostro territorio: la sicurezza sul lavoro.

Nell’evento, abbinato alla premiazione delle imprese per la Fedeltà Associativa della zona di Cuneo, si esibirà Antonio Castrignanò e la “Taranta Sounds”. Castrignanò, nato a Galatina (Lecce) nel 1977, è autore, compositore e musicista. Avvicinatosi alla musica popolare salentina fin da adolescente, interpreta musiche e ritmi in uno stile personale e contemporaneo.

La rassegna, organizzata da Confartigianato in collaborazione con Confartigianato Cuneo Donarti ETS, Associazione musicale “La Croma” e “Ad eventi”, ha ottenuto il sostegno della Camera di commercio di Cuneo, della Fondazione CRC, della Fondazione CRT e il patrocinio di Ministero della Cultura; Ministero del Turismo; Regione Piemonte; Provincia di Cuneo; Comuni di: Bra; Carrù, Cuneo, Roccaspavera; INAIL – Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro; ASL CN1 e ASL CN2 (con i relativi Spresal); Atl del Cuneese; Ente Turismo Langhe, Monferrato e Roero; AFP – AFP Azienda Formazione Professionale – Cuneo; ENAIP Ente Nazionale Acli Istruzione Professionale – Cuneo; ITCS “F. A. Bonelli” – Cuneo. Media Partner: La Stampa.

Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria su www.creatoridieccellenza.it