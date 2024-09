Cuneoginnastica e Cuneo Volley insieme nella lotta contro la violenza sulle donne

La Cuneoginnastica e il Cuneo Volley, insieme nella lotta contro la violenza sulle donne, hanno sposato l’iniziativa proposta dall’Ufficio Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo, “adottando” una panchina di piazza della Costituzione, ridonandole vita attraverso un rinnovo che l’ha trasformata in Panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza contro le donne.

Si tratta della 36ª panchina rossa adottata da realtà locali, a dimostrazione dell’impegno del territorio alla lotta contro la violenza sulle donne.

«Da cinquant’anni cresciamo e formiamo atlete affinché sappiano gestire e mettere a frutto il proprio talento artistico e ritmico. Il nostro compito è anche quello di prepararle ad affrontare le difficoltà quotidiane, ma a volte ci sono lotte che da sole, da soli, non si possono affrontare. Questa panchina rinnovata, vuol essere un simbolo, un segno che sussurri a chi la vede che la lotta alla violenza ha tanti supporter, e che non si è sole ad affrontare la battaglia. Ringrazio Davide e tutto il Cuneo Volley per aver accettato il nostro invito a partecipare a questa iniziativa dell’Ufficio Parità e Antidiscriminazioni di Cuneo», spiega Claudio Adinolfi, presidente della Cuneoginnastica.

«Abbiamo accolto senza indugio l’invito di Claudio e della Cuneoginnastica nel dare un segno tangibile del nostro impegno, come singoli e come Cuneo Volley, alla lotta contro la violenza sulle donne e vorremmo ampliarla ad una lotta contro ogni forma di violenza. Adottare una panchina e riconsegnarla alla Città con un nuovo messaggio e un nuovo scopo ci è sembrata da subito un’ottima iniziativa ed è per questo che non abbiamo esitato a scendere in campo e fare squadra per Cuneo e la cittadinanza», dice Davide Bima, direttore generale del Cuneo Volley.

«La panchina rossa che inauguriamo oggi è un segno importante di partecipazione attiva del mondo dello sport alle politiche di parità ed è bellissimo che a farlo siano due realtà storiche del nostro territorio che rappresentano due sport molto praticati, la ginnastica artistica e ritmica e la pallavolo. Quindi un grazie alle due società che entrano in un campo per noi fondamentale come Città, come comunità, ma ancor prima come società civile», afferma Cristina Clerico, assessora Parità e Antidiscriminazioni del Comune di Cuneo.

L’invito alla cittadinanza a partecipare all’inaugurazione ufficiale che si terrà sabato 7 settembre alle ore 18.00 in piazza della Costituzione a Cuneo.