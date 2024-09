Open Turin Cup di Karate, a Leinì i portacolori dell'Athletic Karate Club Revello vincono due ori

Torino ha ospitato la XII edizione dell’Open Turin Cup di Karate, manifestazione internazionale che ha visto la partecipazione di circa 500 atleti di alto livello tecnico provenienti da 113 squadre di 10 nazioni.

L’Athletic Karate Club di Revello presente con 5 atleti ha ottenuto due grandi risultati nel kumite (combattimento).

Vincono l’oro Alessandro Allio e Alessandro Bodrero rispettivamente nella categoria juniores +76 Kg e nella categoria under 14 +55 kg.

Stefano Mondino si classifica quinto negli under 14 così come Andrea Garzino nella categoria U21. Nulla da fare per Alberto Marc che nonostante una buona prova nel combattimento non riesce a superare le fasi eliminatorie.

Grande soddisfazione per l’istruttore Emanuele Marras e l’allenatore Isabella Matteodo che hanno seguito gli atleti in gara e hanno raccolto i risultati del lavoro svolto durante tutto il periodo estivo.

A partire dal 17 settembre riprenderanno a Revello i corsi per tutti, bambini a partire da 6 anni e ragazzi interessati ad intraprendere un nuovo ed entusiasmante percorso marziale e di sport.