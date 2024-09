Attraverso la memoria: il ricordo della fuga di mille profughi ebrei da Saint-Martin Vesubie alla val Gesso

Iniziative sul versante italiano e francese con il momento centrale: la “camminata” di "Attraverso la Memoria" al Colle Ciriegia, domenica 15 settembre, ricordano da anni il passaggio di mille profughi ebrei da tutta Europa, tra cui bambini di pochi mesi e persone anziane che scesero in Valle Gesso dal paesino francese di Saint Martin Vésubie.

Gli appuntamenti a Saluzzo e Borgo San Dalmazzo, Saint Martin Vesubie e Cuneo.

Per la camminata con avvio sul versante italiano la partenza è domenica 15 settembre dal Pian della Casa del Re con direzione il Colle Ciriegia dove alle 12 si terrà l’incontro internazionale condotto dalla sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione.

L’incontro ospiterà le riflessioni di Cristina Clerico (Assessora Comune di Cuneo); Fulvia Vittoria Tomatis, figlia di Nella Giraudo “Giusta fra le Nazioni”; Silvia Olivero dell’Istituto Storico della Resistenza; Nicole Airaudi Conseiller Municipal, Maire de Saint Martin Vésubie; Rosalie Bernheim (Association AME 43, Saint Martin Vésubie) Claude Gordon et Max Hizer (délégation du Yad Vashem) e del Rabbin David Touboul de la Synagogue Maayane Or di Nizza.

Interventi musicali a cura di Alessandro e Maria Cometto.

E' prevista nella giornata l'apertura straordinaria a Borgo San Dalmazzo dello spazio MEMO4345 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20 con ingresso libero.

In Francia, sempre domenica 15 settembre, l’appuntamento a Saint-Martin-Vésubie è alle 7,30 allo Chalet d’Accueil du Boréon per la camminata al Colle Ciriegia.

Alle 17.30 avrà luogo la commemorazione presso le lapidi in ricordo degli ebrei e al monumento ai caduti di Saint-Martin-Vésubie.

Informazioni: Ufficio Turistico IAT di Borgo San Dalmazzoiatborgo@visitcuneese.it: 0171 266 080; Sandro Capellaro +39 348 4450 451 - capellaro.sandro@gmail.com

"La camminata alpina nel mese di settembre è diventata un patrimonio dei diversi comuni coinvolti da questa tragica storia di fuga, di deportazione, di morte ma anche di salvezza. Un patrimonio condiviso con enti, istituzioni non solo cuneesi ma anche francesi, con i quali da anni prosegue una fattiva collaborazione che ha il suo momento centrale nell'Incontro Internazionale su uno dei due Colli, Ciriegia e Di Finestra, alle 12 della domenica prescelta, quest’anno il 15 settembre".

Per i 26 anni di Attraverso la memoria, gli 81 anni dalla fuga dei profughi ebrei l'8 settembre 1943, le iniziative sono numerose nel Cuneese e nel versante francese.

Ricorda Sandro Capellaro: “Attraverso la Memoria” è iniziata nel 1999 a Saluzzo da una idea di Gigi Ferraro all'interno dell’associazione “Giorgio Biandrata” che nel 2015 e nel 2018 l'Associazione ha ricevuto per l'organizzazione di questa Marcia della Memoria, una Medaglia di Encomio da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella".

In occasione della manifestazione a Saluzzo giovedì 12 settembre nella sala tematica Il Quartiere alle 18, è in programma la presentazione del libro di Antonella Tarpino “Memoranda - Gli antifascisti raccontati dal loro quotidiano”. L’autrice dialogherà con Beatrice Verri Direttrice Fondazione Nuto Revelli onlus e Paolo Allemano Presidente ANPI Provinciale all’interno della rassegna “Trame di Quartiere”.

Venerdì 13 settembre a Borgo San Dalmazzo in MEMO4345 allestimento multimediale storico-didattico dove i visitatori sulla Shoah in Europa e sulla la storia dei 357 ebrei (334 stranieri, 23 italiani) deportati ad Auschwitz dal campo di concentramento attivo in città tra il settembre 1943 e il febbraio 1944, alle 18 ci sarà l’incontro con lo scrittore Enzo Barnabà, autore del libro “Il sentiero della speranza - Storia e attualità della frontiera tra Italia e Francia”. Modera l’incontro il prof. Gigi Garelli.

Venerdì 13 settembre a Saint-Martin-Vésubie alle 19.30 “cena sabbatica” con prenotazione obbligatoria. Info: www.ame43.org - David Bernheim +33 6 26 47 42 80

Sabato 14 settembre a Saint-Martin-Vésubie alle 10.30 visita guidata della città. Appuntamento davanti all’ufficio turistico

Ore 15: conferenza presso la mediateca.Info: www.ame43.org - David Bernheim +33 6 26 47 42 80

Domenica 15 settembre - Saint-Martin-Vésubie alle 17.30: commemorazione presso le lapidi in ricordo degli ebrei e al monumento ai caduti diSaint-Martin-Vésubie.

Domenica 15 settembre - Borgo San Dalmazzo - MEMO4345: apertura straordinaria dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 20 con ingresso libero.

Sabato 21 settembre - Rittana - Borgata Paraloup. Alle 15 l'associazione Musicampus presenta “In viaggio” – Spettacolo teatrale di Andrea Murchio, regia di Alessia Olivetti. Cinque donne, cinque esistenze, cinque differenti paesi, cinque culture ed ideologie diverse. Ogni donna col suo fardello da portare, il suo conflitto. Il suo pregiudizio. Un unico luogo. O meglio, un non luogo: la barca.

Martedì 24 settembre - Cuneo – Teatro Toselli. Alle 21 la Compagnia teatrale Gli Episodi presenta “Senti? I bambini, mai stanchi, ridono...” uno spettacolo teatrale di e con la regia di Elide Giordanengo.

Venerdì 25 ottobre - Borgo San Dalmazzo - MEMO4345 alle ore 21 l'incontro con il Procuratore generale militare Marco De Paolis, considerato uno dei maggiori esperti in materia giuridica di crimini di guerra nazi-fascisti e presentazione del suo libro “Caccia ai nazisti”.

Ingresso libero a tutti gli eventi.