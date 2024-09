Giornata mondiale della Fisioterapia: punti informativi a Cuneo, Saluzzo e Ceva

In occasione della Giornata mondiale della fisioterapia dell’8 settembre, l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e l’AslCn1 hanno attivato punti informativi a disposizione degli utenti. Le iniziative rientrano in “OpenFisio” promossa dall’Ordine dei fisioterapisti del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Mercoledì 11 settembre, dalle 9 alle 12, sarà attivato un punto informativo con accesso diretto dal salone di rappresentanza al 1° piano del S. Croce a Cuneo.

I fisioterapisti del Recupero e Riabilitazione Funzionale dell’Azienda ospedaliera saranno a disposizione per parlare di mal di schiena, della rieducazione del pavimento pelvico nelle donne con incontinenza da stress, linfodrenaggio nelle patologie oncologiche e tutte le informazioni sul servizio di Fisioterapia.

Il 12 settembre, dalle 9 alle 12, in via Carlo Boggio a Cuneo e dalle 9 alle 12 in ospedale a Ceva e il 13 settembre dalle 9 alle 13 in ospedale a Saluzzo saranno attivi punti informativi gestiti dai fisioterapisti dell’AslCn1.