Atletica Mondovì – Acqua San Bernardo: al via la nuova stagione

L’Atletica Mondovì – Acqua S. Bernardo scalda i motori in vista dei nuovi corsi di avviamento all’atletica leggera per la stagione 2024/2025. L’attività non si è praticamente fermata: il calendario estivo è stato molto fitto e ricco di soddisfazioni per i colori monregalesi con il progetto dell’Athletics Sport EduCamp a svolgere un prezioso servizio alle famiglie.

Dopo la pausa ferragostana, sono già ripresi gli allenamenti per gli atleti più grandi: dal 2 settembre sono ripartiti i corsi delle categorie agonistiche (dalla 1ª media), mentre dal 9 sarà la volta dei bambini delle scuole elementari e dei ragazzi delle scuole medie e superiori che si vogliono avvicinare alla disciplina.

Fino all’ 11 ottobre infatti, gli interessati, muniti di certificato medico in corso di validità (agonistico o non agonistico), potranno fruire degli Open Day gratuiti tenuto da tecnici qualificati Fidal e da istruttori laureati in Scienze Motorie a partire dalle 17.30: verrà data loro la possibilità di conoscere tutte le specialità della regina degli sport.

L’attività si svolgerà presso la pista del Beila “Fantoni Bonino” a Mondovì. Confermatissimo, visto il grande successo ottenuto in termine di adesioni e di risultati tecnici delle ultime stagioni, il Polo di Carrù dove anche quest’anno l’attività verrà svolta presso gli impianti sportivi dell’I.C. “Oderda Perotti” (campo da calcio a 7 in erba sintetica) dove l’amministrazione comunale ha in cantiere di regalare un pistino di 110 metri a 4 corsie. Anche sul Polo di Ceva è previsto un potenziamento dei corsi con l’inserimento di nuovi tecnici: dai 5 ai 14 anni, allo sferisterio Ferro grazie agli accordi stipulati con l’ASD Ama Brenta Ceva e la nuova amministrazione Cebana. Riparte l’attività sul Polo di Dogliani, per la terza stagione, su cui la dirigenza monregalese, in accordo con il Comune, vuole puntare molto: gli allenamenti per i bambini delle scuole elementari si svolgeranno il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 presso i nuovi impianti sportivi comunali.

Rinnovata infine la proficua collaborazione con l’I.C. di Bossolasco Murazzano “Alta Langa”: grazie al dirigente e al professor Barbero, gli studenti delle scuole medie che aderiscono al gruppo sportivo di atletica avranno la possibilità di un doppio allenamento settimanale e potranno partecipare a competizioni ufficiali, essendo questo riconosciuto dalla Fidal: un unicum in Piemonte. Inoltre prosegue la collaborazione con l’Atletica Castell’Alfero T.F.R. del presidente Franco Russo: una sinergia che consente di estendere il bacino di reclutamento fino all’astigiano.

Questo il commento del presidente Fabio Boselli: “Da quasi 30 anni questa società è fortemente convinta che la pratica dell’atletica leggera tra i giovani e giovanissimi crei le condizioni di base per una corretta crescita psico-fisica, caratteriale e personale, in quanto l’attività, propedeutica a qualsiasi altro sport, valorizza l’individuo mettendolo in competizione prima di tutto con sé stesso. Altrettanto importante è l’aspetto sociale e culturale, quale momento di aggregazione svolto in un ambiente “sano” con la certezza di essere un importante punto di riferimento nella delicata fase di crescita adolescenziale: la pratica sportiva deve essere centrale nella vita di un bambino o un ragazzo. In questa ottica si leggono le conferme dei Poli dei decentrati, la cui gestione è decisamente più complicata rispetto a Mondovì, ma che “funzionano” grazie al grande lavoro svolto sul territorio dai nostri dirigenti e tecnici Marco Chiecchio (Carrù), Gianluca Guffanti (Ceva), Elena Conterno (Dogliani), Bossolasco – Murazzano (Stefano Barbero): siamo convinti di poter offrire alle famiglie una valida alternativa alla scelta dello sport da far praticare ai propri figli”.

L’offerta è completata dal corso “Bimbi in pista” riservato ai bambini dai 3 ai 4 anni, dai corsi di avviamento alla corsa per adulti, dai corsi di funzionale/cicuit training e di ginnastica dolce.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria via mail segreteria@atleticamondovi.net o chiamare 0174.33.92.55, Enrico Priale 339.78.39.622 (Mondovì), Marco Chiecchio 339.30.86.561, (Carrù), Gianluca Guffanti 329.76.57.322 (Ceva), Elena Conterno 327.17.80.265 (Dogliani) o visitare il sito www.atleticamondovi.net, pagina facebook e instagram.