Skiroll: Becchis e Sordello tra i convocati per i Mondiali in Val di Fiemme

Il Presidente Flavio Roda ha ufficializzato la squadra che si presenterà ai Mondiali di skiroll, in programma in Val di Fiemme dal 12 al 15 settembre.

Nell'agguerrita spedizione azzurra anche i cuneesi Emanuele Becchis e Laura Sordello.

La squadra Senior

Maschile

Matteo Tanel

Riccardo Masiero

Tommaso Dellagiacoma

Giovanni Lorenzetti

Emanuele Becchis

Michele Valerio

Jacopo Giardina

Alessio Berlanda

Francesco Becchis

Femminile

Elisa Sordello

Stefania Corradini

Maria Eugenia Boccardi

Nicole Monsorno

Alba Mortagna

Lisa Bolzan

La squadra Giovani

Maschile

Stefano Epis

Tommaso Tozzi

Francesco Chiaradia

Davide Piccinini

Carlo Cantaloni

Femminile

Anna Maria Ghiddi

Maria Invernizzi

Anna Morandini

Camilla Crippa

Chiara Agostinetto

Le gare prenderanno il via giovedì 12 settembre con le 10 km mass start per gli junior e le 15 per i senior.

Venerdì 13 sarà il giorno delle sprint, qualificazioni e finali, sia per gli junior che per i senior.

Sabato 14 le Team Sprint, sempre per entrambe le categorie, mentre domenica 15 si concluderà con le mass start in tecnica classica al Cermis.