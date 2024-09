Al castello di Racconigi si presentano i risultati del workshop "Noi, corpi in connessione, trasformiamo lo spazio in un grembo"

Domenica 15 settembre, alle ore 15.00, nel salone d'Ercole del Castello di Racconigi si terrà un evento finale per raccontare al pubblico i risultati del workshop partecipativo Noi, corpi in connessione, trasformiamo lo spazio in un grembo, che si è svolto il 10, 11 e 12 maggio scorso, nell'ambito del programma di attività collaterali promosso per l’apertura del nuovo percorso espositivo Storie dal Mondo in Castello.



L'esperienza, sviluppata a partire da un nucleo ristretto di manufatti facenti parte della raccolta extraeuropea conservata nella residenza, ha coinvolto una varietà di voci e approcci al patrimonio con l'obiettivo di avviare una riflessione sulle diverse percezioni e sugli usi del passato nella nostra attualità. Un modo per creare uno spazio di apprendimento condiviso, costruttore di identità collettive, che consentisse l'accesso alla conoscenza di cui quegli oggetti sono depositari e favorisse il confronto tra punti di vista diversi.

Durante il workshop i partecipanti, tra cui restauratori, membri delle comunità d'origine, artisti, antropologi, curatori, operatori culturali e mediatori interculturali, hanno esaminato gli oggetti selezionati e soprattutto approfondito l'indagine critica non solo dei loro significati, ma anche delle storie, talvolta conflittuali, che li hanno condotti dai luoghi di produzione ai depositi del Castello. Ripensare le collezioni è stata infatti una delle principali finalità del lavoro svolto, portando a discutere strategie espositive e di fruizione alternative, anche a partire da interpretazioni personali, conoscenze tacite e memorie condivise emerse nei tre giorni di laboratorio.