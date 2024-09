L'ospedale di Verduno inaugurerà il nuovo laboratorio di simulazione avanzata: "Svolta epocale, già attivi 24 istruttori"

Un evento importante si terrà presso l'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, venerdì 27 settembre, alle ore 17, quando verrà inaugurato il nuovo Laboratorio di simulazione avanzata (LABSI). Un progetto sostenuto dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra, con il generoso contributo di Maria Franca e Giovanni Ferrero.

Il LABSI rappresenta un centro di formazione innovativo che utilizza tecniche di simulazione avanzata per migliorare la preparazione e la formazione dei professionisti sanitari. Quello di Verduno è il primo centro in Piemonte di un ospedale non universitario.

Molto soddisfatto il direttore della Fondazione Ospedale Alba-Bra, Luciano Scalise.

"Ritengo sia una svolta epocale per l'ospedale di Verduno, una formazione innovativa che permette di allenarsi con dei simulatori per evitare ogni possibile danno ai pazienti. Abbiamo già un gruppo di 24 persone che da mesi stanno facendo formazione, e che, a loro volta, diventeranno gli istruttori per il resto del personale".

Durante l'inaugurazione, sarà tenuta una lectio magistralis dal filosofo e teologo Vito Mancuso, che affronterà il tema “L'insegnamento della Medicina da Ippocrate all’intelligenza artificiale”, sottolineando il passaggio dall'antica pratica medica all'epoca moderna, arricchita dalle più recenti tecnologie digitali.

L'evento si svolgerà presso l'Auditorium dell'Ospedale Michele e Pietro Ferrero, a Verduno. L'ingresso è gratuito ma limitato alla disponibilità dei posti, e sarà necessario prenotare a questo link per partecipare.