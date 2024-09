IL METEO DEL WEEKEND / Breve tregua, poi probabile maltempo domenica

Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso soprattutto sulle aree occidentali, mentre su quelle orientali e su Liguria il sole potrà avere uno spazio maggiore. Qualche rovescio sulle zone alpine e appenniniche non è da escludere soprattutto nelle ore pomeridiane.

Temperature in media con il periodo dopo più di un mese. Valori massimi compresi tra 24 e 28 °C con tendenza a risalire domani. Minime comprese tra i 16 e 20 °C.

Temperature minime stazionarie o in lieve aumento, massime in calo e non oltre i 23/24 °C. Venti che potranno essere moderati o localmente forti meridionali su Liguria orientale e alessandrino nel pomeriggio. Deboli variabili altrove.