Occidente e Oriente si incontrano a Levante, Ghisolfi ospite della Fiera di Bari con Urso ed Emiliano

Oltre i confini: Occidente e Oriente si incontrano a Levante. Prestigioso evento fieristico a Bari, il prossimo 29 settembre, con la partecipazione del banchiere giornalista Beppe Ghisolfi a un simposio qualificato dagli interventi del Ministro Adolfo Urso, del Governatore pugliese Michele Emiliano, del Presidente del Forum Italiano per l'export Lorenzo Zurino e dell'Ambasciatore per il Belize Nunzio Alfredo D'Angieri (in foto).