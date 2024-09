Riprendono il 17 settembre le attività del Punto Informativo Forestale della Città di Mondovì

Un professionista cui rivolgersi gratuitamente per ottenere specifici approfondimenti sulle norme forestali e ambientali e un supporto per la loro applicazione, per agevolare la raccolta delle informazioni sui tagli boschivi (comunicazione semplice), per acquisire informazioni sulle opportunità del PSR (formazione, contributi e finanziamenti), sulla filiera legno-energia e sull‘Albo delle imprese forestali e, in ultimo, per ricevere materiale informativo di pertinenza del settore forestale e ambientale. Questo, in breve, l’obiettivo dei Punti Informativi Forestali (P.I.F.) promossi dalla Regione Piemonte in seno alla Misura 1 del PSR 2014-20, a cui la Città di Mondovì ha deciso fin da subito di aderire mettendo a disposizione un apposito spazio presso il proprio Ufficio Tecnico (corso Statuto 13/D).

Dal prossimo 17 settembre, allora, riprenderanno le attività del P.I.F. di Mondovì sotto la guida del dott. Giacomo Bergese che sarà a disposizione degli utenti dalle ore 8.30 alle ore 12.30 nelle giornate del 17 settembre, 8 e 22 ottobre, 12 e 26 novembre e 10 dicembre. Per informazioni e prenotazioni: 0174.559237, 339.1291789, mondovi@pif.piemonte.it.