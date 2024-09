Una casa per Wendy

Mi chiamo Wendy e sono una giovane studente della scuola Don Cugnod Primary School di Meru Kenya. Sono la figlia maggiore di una poverissima famiglia di contadini e vivo con altri due fratellini ed una sorellina più piccoli.

I miei genitori sono povera gente che cerca di sopravvivere con i prodotti della terra, zappando sotto il sole e facendo i conti con la scarsità dell’acqua. Io abito in una casa di legno e lamiere costruita nella sperduta località di nome Njuruta.

La vita dalle mie parti è veramente difficile, c’è l’alternanza di periodi di estrema siccità, quando il mais che mio padre semina, non raggiunge mai la maturazione e secca direttamente nel campo, privando la mia famiglia della riserva di cibo necessaria per sfamare i quattro figli. Poi a volte, segue un periodo di piogge torrenziali, che tutto si allaga, travolge ogni cosa causando danni alle piantagioni ed alle abitazioni.

Penso che non sia facile capire queste condizioni estreme, tanto più viverle, se non si è mai stati nella mia terra..., ma questa è la mia terra, è la terra che amo ed è anche tutto quanto la mia famiglia possiede, unitamente alle braccia instancabili dei miei genitori che sempre hanno la voglia di ricominciare daccapo quanto arrivano le difficoltà.

Purtroppo nel 2023 mio padre si è ammalato gravemente ed è mancato, lasciando noi quattro orfani, con mamma che con le sue sole forze, ha cercato di farci crescere. Il duro lavoro, sommato alle preoccupazioni, l’hanno logorata fisicamente al punto che adesso è malata e sofferente, fatica a pensare a noi, al nutrimento mio e dei miei fratelli.

Ringraziando io sono stata accolta nella scuola fondata da padre John dove provvedono al mio sostentamento, ai vestiti ed a tutto quanto è possibile per aiutarmi nella scuola e prepararmi per il futuro che vorrei spendere nel mio paese, aiutando in primis la mia famiglia e la mia gente.

Purtroppo le disavventure sono continuate ed il primo agosto 2024 la mia casa di legno ha preso fuoco, bruciando tutto quanto avevamo, vestiti, letti, mobili, ecc…, lasciando a terra solamente un mucchio di cenere.

Adesso abbiamo veramente niente! I vicini di casa ci hanno donato un materasso e qualcosa per poterci coprire ma la situazione è veramente difficile: mamma ammalata, non riesce a procurarci cibo per mangiare, inoltre il suo stato di salute è veramente peggiorato e noi non abbiamo il denaro sufficiente per pagare un medico che la posso visitare, comprare le medicine e quant’altro, siamo veramente poveri e senza più niente.

Vi prego di aiutarci a ricostruire la nostra casa di legno ed a procurare il cibo per i miei due fratelli e sorella, a comprare il necessario perché mamma possa guarire e prendersi cura dei suoi quattro figli. Grazie. Wendy.

Questo appello di Wendy ci è stato trasmesso tramite lo sponsor della ragazza che da anni sta provvedendo generosamente a pagare la sua sponsorizzazione presso la nostra scuola di Meru.

Abbiamo chiesto al nostro responsabile in Kenya, don Nicolas Kinya, di andare direttamente sul posto per verificare lo stato delle cose e terminato il sopralluogo, ci ha relazionato riguardo le condizioni della famiglia di Wendy, confermando ogni cosa e producendo una documentazione fotografica di quanto rimane della casa di Wendy e delle condizioni della famiglia.

Il Direttivo dell’associazione Kairune ha prontamente deliberato di intervenire economicamente con quanto dispone per la ricostruzione della casa, inviando la somma di € 5000 utili per incominciare la costruzione di una capanna di legno simile a quella che avevano ed una piccola somma per gli acquisti dei generi di prima necessità.

Intanto i vicini di casa hanno pure costituito un comitato che ha raccolto € 500, con l'intenzione di avviare presto i lavori di ricostruzione dell’abitazione distrutta. I lavori sono già incominciati, come si può vedere dalla documentazione fotografica e presto saranno terminati. Certo che le necessità della famiglia non si limitano solo alla ricostruzione di una casa ma occorre aiutare la vedova a curarsi ed a crescere i figli.

Pertanto, l’associazione Kairune ODV, con questa lettera, intende estendere l’invito ai lettori a fare un’offerta per aiutare quest’opera di carità, sapendo che come sempre, tutto quanto viene donato, viene spedito in Kenya per sostenere le opere che la nostra associazione.

Come già prima faceva il fondatore dell’associazione padre John, si cerca di donare un sorriso, una voce a questa gente povera di una dimenticata regione del Kenya chiamata Meru.

Vi ricordo che potete far pervenire le vostre offerte inviando un bonifico IBAN: IT89V0306910200100000074535 indicando, come causale, “erogazione liberale una casa per Wendy”, inserendo anche il vs. codice fiscale (per detrarre dalla dichiarazione dei redditi), oppure tramite Satispay digitandi l’icona “negozi” il nominativo Kairune ODV, oppure farci avere direttamente le vostre offerte in contante telefonando al numero 348 8744629 – 333 2473283 -339 3716548. Grazie per la vostra generosità.

Il presidente associazione Kairune ODV

Gianfranco Monaco