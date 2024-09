Calcio Serie D: Aloia risponde a Diop, Bra-Asti finisce 1-1

Bra e Asti pareggiano 1-1 nell'anticipo del primo turno di campionato. Entrambe nella ripresa le reti che decidono l'incontro: apre Diop, pareggia Aloia appena entrato. Doppio errore giallorosso dal dischetto: Costantino (56') e Pautassi (93') si fanno ipnotizzare da Brustolin.

Dopo il debutto stagionale della scorsa settimana (nel primo turno di Coppa Italia vittoria giallorossa ai rigori) le due squadre si ritrovano per la prima di campionato. Rispetto a sette giorni fa Nisticò schiera Tos al centro della difesa (in panchina Omorogbe); Manasiev, Diop e Ghiardelli le novità proposte da Sesia dal 1'.

Ritmi alti in avvio ed ospiti insidiosi al nono minuto. Interessante percussione di Ghiardelli, tuttavia poco cinico al cospetto di Ribero. Il Bra risponde con Costantino: tiro alto su suggerimento di Tuzza. Strappo di Pautassi che conclude a botta sicura, Brustolin si rifugia in corner. Giallorossi vicino al vantaggio al 20'. Giallombardo scambia con Minaj ma alza la mira sul più bello ed il pallone si perde sopra la traversa. La squadra di Nisticò insiste e confeziona un'altra pregevole azione al 26'. Mawete e Giallombardo creano, Costantino si avventa sul cross rasoterra proveniente dalla destra ma non inquadra la porta. Squadre a riposo sul risultato di 0-0 con il Bra più vivace in chiave offensiva e compatto nelle retrovie.

La ripresa si apre con il vantaggio astigiano. E' il 51' quando Diop corregge di testa, trafiggendo Ribero, una punizione ben calciata da Manasiev: 0-1. Non si fa attendere la reazione del Bra. Pochi minuti più tardi Brustolin stende Costantino in area, l'arbitro decreta il rigore (ed ammonizione). Lo stesso Costantino si incarica della trasformazione ma viene ipnotizzato da Brustolin che blocca sulla sua sinistra. Al minuto 60 primo cambio della partita: Toma rileva Kerroumi. Nisticò risponde con Quitadamo, Chiabotto e Aloia per Giorcelli, Mawete e Gerbino. La (triplice) mossa dà immediatamente i suoi frutti: Aloia sfrutta una sponda aerea di Chiabotto ed insacca da due passi, 1-1 al 70'. Le energie scarseggiano con il passare dei minuti ma Costantino ha ancora un guizzo e si libera in aera di rigore. Gjura lo ferma con le cattive, causando il secondo penalty di giornata in favore del Bra. Dagli undici metri si presenta Pautassi la cui conclusione è incredibilmente uguale a quella di Costantino. Brustolin para ancora, evitando la sconfitta. Un pizzico di delusione al fischio finale per i giallorossi: Bra-Asti termina 1-1.

TABELLINO

Bra (3-5-2): Ribero, Tos, Giorcelli (69' Quitadamo), Sganzerla; Mawete (69' Aloia), Gerbino (69' Chiabotto), Giallombardo (90' Fabrizio Gai), Tuzza, Pautassi; Costantino, Minaj. A disp: Gariti, Cannatelli, Omorogbe, Quitadamo, Aloia, Gai, Dompè, Burnescu, Chiabotto

Asti (4-3-1-2): Brustolin, Sancinito, Gjura, Vavassori, Chianese; Manasiev (82' Alfano), Ozara, Ghiardelli (76' Toniato); Kerroumi (60' Toma); Valenti, Diop (90'Kean). A disp: Edo, Toma, Bresciani, Kean, Toniato, Alfano, Gonella, Rabuffi, Brenchio

GOL: Diop 51', Aloia 70'

AMMONITI: Giallombardo, Valenti, Ghiardelli, Brustolin, Kerroumi, Sancinito, Chiabotto, Tuzza, Gjura, Costantino

ARBITRO: Alessio Vincenzi di Bologna; assistenti Stefano Carchesio di Lanciano e Fabrizio Perri di Lamezia Terme