La stagione letteraria alla biblioteca di Chiusa di Pesio si aprirà con Giorgio Volpi

“La natura lo fa meglio (e prima)” edito da Aboca è il libro che aprirà la nuova stagione di presentazioni presso la biblioteca civica “E. Alberione” di Chiusa di Pesio. L’autore Giorgio Volpi sarà presente in biblioteca mercoledì 25 settembre alle ore 21.

Il libro permette al lettore di scoprire che molte delle grandiose idee dell’uomo sono apparse sulla Terra molto prima dell’arrivo dell’uomo. In anticipo sull’ingegno umano, infatti, è arrivata la natura, che attraverso infiniti tentativi ha selezionato nelle piante e negli animali alcune abilità e caratteristiche davvero sorprendenti.

Ci sono batteri che generano particelle magnetiche migliori di quelle prodotte in qualsiasi laboratorio: sono stati individuati nel fango di palude e, al microscopio, presentano delle curiose collane di perle, fatte di magnetite, che usano per orientarsi nello spazio e che noi potremmo impiegare come agenti di contrasto nella risonanza magnetica, per la somministrazione mirata di farmaci e per la cura del cancro. Altri batteri, invece, sono in grado di ‘formare’ l’oro: tramite riduzione chimica, riescono a immobilizzare gli ioni dei metalli, che spesso sono tossici, rendendo salubre l’ambiente circostante. E poi ci sono funghi che producono sostanze bio-luminescenti, piante che possiedono ‘sensori’ per il fumo, molluschi capaci di creare colle insuperabili…

Con una scrittura brillante e una cultura enciclopedica, Giorgio Volpi ci guida alla scoperta di un mondo naturale sconosciuto, antico e pioneristico al tempo stesso, mostrandoci che in un futuro non lontano potremmo imparare a sfruttare alcune delle scoperte chimiche che la natura ha affinato nei secoli per convertire l’energia solare o per produrre alimenti, farmaci, o nuove materie prime. Abbiamo la responsabilità e il dovere di studiare la natura, non solo per godere della sua bellezza, ma per realizzare un futuro migliore.

L’ingresso alla presentazione è libero e gratuito, la serata è organizzata dalla biblioteca civica in collaborazione con il Comune, “Associazione equAzione” e Insite Tours. Durante la serata sarà presente la libreria per l’acquisto del libro.