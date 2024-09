Roma e biglietti bus a 2 euro, M5S: "Stop a misura iniqua"

(Adnkronos) - A Roma il prezzo dei biglietti dei bus e della metro potrebbe salire a due euro. "Siamo contrari, ancor di più in un momento storico in cui il potere di acquisto delle famiglie continua a ridursi e, parallelamente, il livello dei servizi del trasporto pubblico è ben lontano dall'essere adeguato tra guasti e continui disservizi" dichiarano la capogruppo M5S e consigliera capitolina Linda Meleo e il capogruppo Lista civica Raggi e consigliere capitolino Antonio De Santis.

"Chiediamo quindi con forza al sindaco di fermare questa misura iniqua che lede le fasce più deboli della popolazione, che, a esempio, non possono acquistare abbonamenti annuali, il cui importo rimarrebbe invariato, o che non utilizza quotidianamente il trasporto pubblico locale. Una misura che stride anche con la gratuità degli abbonamenti per gli under 19, a prescindere dalle fasce di reddito, che, da sola, pesa circa 16 milioni di euro sul bilancio comunale. Tra minacce di aumento delle strisce blu, la scure della Ztl fascia verde di cui non si nulla ancora oggi, a meno di due mesi dalla sua presunta entrata in vigore, e ora anche l'annunciato aumento del prezzo dei biglietti, questa mobilità sostenibile si sta tramutando più in una mobilità da incubo", concludono.