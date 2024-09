Sinner-Fritz, oggi finale US Open. Sabalenka vince singolare femminile

(Adnkronos) -

Aryna Sabalenka vince gli US Open femminili in attesa della finale maschile, in programma oggi domenica 8 settembre tra Jannik Sinner e Taylor Fritz. La bielorussa, numero 2 del mondo, nella finale del singolare femminile batte la statunitense Jessica Pegula, testa di serie numero 6, per 7-5, 7-5 in 1h53'. Sabalenka conquista il terzo titolo Slam della carriera dopo 2 trionfi all'Australian Open e vendica la sconfitta subita nella finale di un anno fa contro la statunitense Coco Gauff. La bielorussa domina il primo set fino al 5-2, poi si fa rimontare fino al 5-5 e con uno sforzo supplementare riesce a chiudere 7-5 alla quinta opportunità.

Il secondo parziale ha un copione simile: Sabalenka scappa subito sul 3-0 con un break di vantaggio ma si fa recuperare (3-3) e addirittura superare (3-4) cedendo il servizio 2 volte e si ritrova spalle al muro (3-5). Pegula serve per il set ma sul più bello si inceppa: restituisce il break, Sabalenka ringrazia e mette la freccia (6-5). L'americana va in tilt e la numero 2 del mondo, con una striscia di 4 game consecutivi, si prende set, partita e torneo.

La finale del singolare maschile tra Sinner e Fritz si gioca alle 14, ora di New York (le 20 in Italia). I due finalisti si trovano di fronte per la terza volta in carriera: il bilancio è di una vittoria per parte nei 2 match giocati entrambi sul cemento di Indian Wells nel 2021 e nel 2023.

L'azzurro, numero 1 del mondo e sempre più saldo al vertice del ranking, cerca il sesto titolo dell'anno e il 16esimo della carriera. Il 23enne altoatesino ha conquistato quest'anno il primo titolo dello Slam in carriera imponendosi agli Australian Open. Sinner è arrivato almeno in semifinale in tutti i 4 tornei principali della stagione. Fritz, invece, gioca per la prima volta una finale dello Slam e riporta gli Stati Uniti nell'atto conclusivo di un major a 15 anni dalla finale giocata a Wimbledon da Andy Roddick nel 2009. Proprio Roddick, nel 2003, è stato l'ultimo yankee a vincere gli US Open. Fritz, 26enne californiano, va a caccia del terzo titolo stagionale e del non complessivo. Nel prossimo ranking, salirà dal 12esimo al settimo posto.