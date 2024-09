Totò Schillaci ricoverato in ospedale, la famiglia: "Condizioni stabili"

(Adnkronos) - Totò Schillaci ricoverato a Palermo all'ospedale Civico. E' la famiglia dell'ex calciatore, 59 anni, a fornire informazioni sulle condizioni di Schillaci, che in passato è stato operato per cancro al retto. "Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Toto' è in condizioni stabili ed è controllato da un equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Toto'", si legge sul profilo Instagram dell'ex attaccante della Juventus e dell'Inter, che fu protagonista assoluto con la maglia della Nazionale nei Mondiali di Italia '90.

A marzo dello scorso anno, in un'intervista al Corriere della Sera, Schillaci ha parlato del cancro al colon che lo ha colpito e che ha richiesto due operazioni. "Non ho più il retto e lo sfintere. Però tra morire e avere questi problemi, meglio qualche piccolo problema", le parole nell'intervista di un anno e mezzo fa.