A Bellino è nata l’associazione culturale “Lou Saber”, pensata da anni e fortemente voluta allo scopo di tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-culturale-religioso-paesaggistico e umano di questo meraviglioso angolo alpino.

Il nome, derivato dal vocabolario occitano redatto da Giovanni Bernard (Janò di Vielm), descrive perfettamente l’obiettivo dell’Associazione: proporsi come “trait d’union” tra il passato e il futuro per far conoscere e tramandare alle nuove generazioni il SAPERE dei nostri avi: il SAPERE FARE ed il SAPER ESSERE, frutto del secolare rapporto tra uomo e ambiente.

Lou Saber si candida infatti come spazio culturale aperto a tutti: ai bellinesi, agli studenti di ogni ordine e grado e ai numerosi turisti per far loro conoscere ed apprezzare i beni culturali bellinesi, avvicinandoli nel contempo alla storia e alle specificità del territorio e della comunità che lo ha abitato.

Per eventuali informazioni scrivere a: associazione.lousaber@gmail.com