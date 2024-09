Dogliani, la Protezione Civile festeggia il ventennale e premia i volontari storici

Si è trattato di un fine settimana con molte attività per la Protezione Civile di Dogliani, che dopo l’“Operazione Dogliani sicura: protezione del territorio dai rischi naturali", una serie di simulazioni che hanno coinvolto diverse realtà del territorio, ha premiato i volontari storici durante il ventennale del gruppo "per la competenza e la professionalità".

Sulla targa di riconoscimento campeggiava una frase di Papa Francesco: "Il bene non fa rumore, ma costruisce il mondo".

Tanti i ringraziamenti che sono stati espressi durante la giornata della Protezione Civile: ad Attilio Pecchenino per il contributo in memoria del papà Marino, tutti gli attori coinvolti nell’esercitazione, BAM (Banca Alpi Marittime), FAG Artigrafiche e ALMEC per i contributi; Claudio Romana per le foto; Bordin e Maria Rita Sandrone per generi alimentari.

Per i vini: Cozzo Mario, La Fusina, Valletti, Chionetti, Pecchenino, La Collina, Carlo Romana, Az. Agr.Altare, Cascina Costabella, Ca’ Neuva, Aldo Marenco, Bruno Porro, poderi Luigi Einaudi, Cascina Corte, Az. Caraglio, Osvaldo Barberis, Aldo Clerico.