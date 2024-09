La meraviglia dell'ex Teatro Sociale di Mondovì Piazza si svela con le visite guidate

Uno scrigno di bellezza, abbandonato alla fine degli anni '70 e rimasto dimenticato per anni, celando ai più la sua presenza in via delle Scuole.

L'ex Teatro Sociale di Mondovì ha riaperto le sue porte al pubblico, in via eccezionale, con speciali visite guidate, che proseguiranno nei fine settimana fino alla fine del mese di settembre grazie all'impegno di Esedra che, contestualmente, propone anche visite alla Chiesa della Missione.

Realizzato nel 1851 su progetto di Giovanni Battista Gorresio, il teatro sociale aveva tre ordini di palchi e un loggione. Dopo aver ospitato ultimo intervento di restauro nei primi decenni del '900 venne venne progressivamente abbandonato fino alla chiusura definitiva negli anni '70, per poi essere quasi sconosciuto alle nuove generazioni.

Numerosi altri cedimenti hanno richiesto la messa in sicurezza dell'intero compendio, che comprende anche la struttura della ex Caserma Reale dei Carabinieri.

IL MAXI INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA

Da decenni l'edificio è in stato di degrado, a causa dell'abbandono e degli scempi operati nel tempo, in particolare una grossa nevicata nel 1985 che causò il rovinoso crollo del tetto e la definitiva chiusura della struttura.

Un primo intervento è stato deciso nel 2018, con progettazione affidata a professionisti con capogruppo l'ing. prof. Giuseppe Pistone, per una spesa complessiva di 550 mila euro. Ad ottobre 2019 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Fantino costruzioni SpA per l'importo di 335.794 euro, cui è seguito l'affidamento urgente di 22.168 euro per l'esecuzione immediata di una struttura metallica di contrasto della facciata che incombe sulla via pubblica a causa di un nuovo crollo manifestatosi nel 2019.

I lavori sono stati terminati il 30 settembre 2020 con la formazione di un irrigidimento complessivo alle strutture e il rifacimento delle coperture ed il cerchiaggio di tutti i cordoli di chiusura sommitale della struttura.

I lavori hanno poi previsto la creazione di un percorso di valorizzazione che permetterà alle persone di accedere alla struttura per una visita fuori dal tempo.

LE VISITE

Le visite guidate, su prenotazione e a numero limitato, si svolgono ogni sabato e domenica fino alla fine di settembre alle ore 17. Ingresso 5 euro a persona, gratuito fino ai 12 anni. Altezza minima per l'accesso 1,40 m. Inizio tour presso la Chiesa della Missione.

Per informazioni: 0174 330 358 - 335 124 2608

iatmondovi@visitcuneese.it

esedramondovi@gmail.com