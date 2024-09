Fossano, domani la fontana di piazza Picco si illumina di giallo per la Giornata Mondiale di prevenzione al suicidio

Da oltre 20 anni il 10 settembre si celebra la Giornata Mondiale di prevenzione al suicidio istituita a livello internazionale nel 2003 dall'Organizzazione Mondiale della Sanità insieme alla Federazione Mondiale per la Salute Mentale.

Per la prima volta anche la Città di Fossano celebra questa giornata attraverso l’illuminazione di giallo della fontana di Piazza Picco.



“Ringrazio il Consigliere Matteo Blengino per essersi fatto promotore di questa importante iniziativa – afferma il Vicesindaco Donatella Rattalino - illuminare un monumento è un gesto simbolico ma dal significato profondo per continuare a mantenere alta l’attenzione su un tema così delicato, sono certa che questo è l’inizio di un percorso che ci porterà, come Giunta, a lavorare con i ragazzi e le famiglie nei prossimi mesi coinvolgendo sempre più le diverse realtà del territorio. Ringrazio Maria Saponaro, Responsabile Di.A.P.S.I e la dottoressa Antonia Bassignana dell’Associazione “La voce di Elisa ODV” per essere al fianco dell’Amministrazione fin dalle prime battute di questo percorso”.



"Ringrazio il Sindaco Dario Tallone, la Vice Sindaco Donatella Rattalino e l'Assessore Cinzia Cuzzilla per aver deciso di aderire a questa importante iniziativa su un tema molto delicato. Illuminare una fontana nella Città di Fossano e aderire per la prima volta a questa iniziativa nazionale è un gesto simbolico ma potente, che contribuirà a sollevare l'attenzione sulla necessità di affrontare il problema del suicidio anche nella nostra comunità” conclude Blengino.