E' di poco dopo le 13 di oggi, lunedì 9 settembre, lo scontro tra un'auto e una moto a Bagnolo Piemonte in corso Malingri.

A terra il centauro che è stato preso in carico dal 118 e portato in ambulanza in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i volontari della squadra dei vigili del fuoco di Barge per portare a termine la messa in sicurezza.



Possibili disagi alla viabilità.