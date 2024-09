Cade dalla moto a La Morra: all'ospedale di Verduno il centauro ferito

Incidente stradale nella mattinata di oggi (lunedì 9 settembre) a La Morra in via Fontane, dove il conducente di un motociclo, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo dello stesso cadendo a terra.



Il centauro stato trasportato all’ospedale di Verduno, ferito in modo non grave a seguito dell’impatto.



Sul posto è intervenuta la Polizia Locale del Comando di La Morra, per i rilievi e la gestione del traffico, e l’ambulanza del 118.