Incendio in uno scantinato in via XX Settembre a Cuneo

Sono ancora in corso le operazioni da parte dei Vigili del Fuoco di Cuneo, intervenuti in via XX Settembre a Cuneo per un incendio che si è sviluppato nello scantinato di un'abitazione.

L'allarme è scattato verso le 5 di questa mattina, lunedì 9 settembre.

Le squadre della centrale, sono intervenute con prima partenza, carro autoprotettori e autoscala.

Il fumo aveva già invaso gli ambienti quindi le squadre dei pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza il sito utilizzando due motoventilatori, spegnere le fiamme, per poi controllare il vano scala e i piani fuori terra dello stabile. Non risulterebbero persone ferite.