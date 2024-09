Il rally di BTC potrebbe essere alle porte, Arthur Hayes chiude le sue posizioni short

All’inizio dello scorso weekend il prezzo di BTC è sceso considerevolmente da oltre 56.000$ a 52.859$, con una perdita significativa in poche ore. Attualmente l’asset ha recuperato parte del suo valore, attestandosi a 54.870$, +1% nelle ultime 24 ore.

Alcuni investitori, come Arthur Hayes, hanno cercato di trarre il massimo vantaggio dalla situazione andando short sull’asset. Lo stesso Hayes ha però sostenuto di aver chiuso le sue posizioni perché BTC potrebbe essere oggetto di un rally nei prossimi giorni.

Lo scorso venerdì si è assistito a una certa volatilità, subito dopo la pubblicazione dei resoconti di agosto sulla situazione dei posti di lavoro negli Stati Uniti. Il tasso di disoccupazione è sceso leggermente negli ultimi mesi e sebbene BTC abbia visto un fugace momento di crescita, superando i 57.000$, non ha ottenuto il supporto sperato, scendendo subito dopo a meno di 53.000$.

In tempi di forte volatilità, però, i trader si stanno rivolgendo alle prevendite come Pepe Unchained, che continua a raccogliere consensi e aumenta notevolmente la partecipazione di whale e piccoli investitori.

La decisione di Arthur Hayes

Arthur Hayes, ovvero il cofondatore di BitMEX, è un punto di riferimento per molti investitori, grazie anche al suo interesse in BTC. Hayes aveva aperto una posizione short e puntava a un raggiungimento di 50.000$ di BTC durante il fine settimana. Tuttavia, l’asset non è sceso ulteriormente e ha ripreso valore, tornando sopra i 54.000$.

Nella giornata di sabato, quindi, Hayes ha pubblicato un altro tweet sulla piattaforma X, nel quale comunica di aver chiuso le sue posizioni con un margine di profitto del 3%. La sua decisione è stata dettata dalla possibilità di un aumento di prezzo e una maggiore liquidità nei prossimi giorni, a seguito delle dichiarazioni del segretario del tesoro statunitense, Janet Yellen. Quest’ultima ha affermato che l’economia degli USA è in una fase di recupero.

Closed my $BTC short, made 3% profit, enough to cover my food and bar tab for KBW. With Bad Gurl Yellen watching mrkts and releasing a weekend statement, if stuff continues to puke next week $BTC *MIGHT* rise anticipating more $ liq. — Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 8, 2024

Pepe Unchained è la prossima gemma da 100x?

Per evitare le fluttuazioni di mercato, gli investitori stanno puntando sulla prevendita di Pepe Unchained, un progetto che prevede il lancio di una meme coin, PEPU, nel proprio ecosistema su blockchain Layer-2. Superato il traguardo di 12,5 milioni di dollari in finanziamenti, la prevendita continua a macinare numeri record, attirando sempre più trader.

L’idea alla base del progetto è proprio quella di sfruttare un token su Layer-2 per avere una maggiore velocità nelle transazioni e minori costi di commissione. Due problemi sempre più sentiti su Layer-1. Inoltre, PEPU sarà il primo token di Pepe a usare questa soluzione di scalabilità, rendendolo di fatto un rivale della famosa meme coin PEPE, che opera invece su L1.

Pepe Unchained — Groundbreaking Layer 2 Blockchain technology.



Welcome to the future of meme coins. 🐸 pic.twitter.com/iC9b6YSynT — Pepe Unchained (@pepe_unchained) September 6, 2024

Al momento del listing, che avverrà al termine della prevendita, il token potrebbe vedere un incremento di valore 100x stando alle previsioni degli analisti di settore. Questa crescita significherebbe notevoli ritorni per i primi investitori, che possono ancora accedere al token al prezzo migliore.

Il costo di PEPU è di 0,0095743$, ed è acquistabile tramite ETH, USDT, BNB o carta di credito, previo collegamento di un wallet compatibile. Dopodiché, sarà già possibile piazzare in staking i token, per accedere alle ricompense APY del 163%. Non c’è tempo da perdere, però, perché la presale terminerà alla fine di settembre, quindi le ricompense annuali possono diminuire con l’aumento di token bloccati in staking.

